Bahçelievler'deki kadını beton mikseri ezdi

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında ezilip, ağır yaralanırken olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi Şehit Selim Ayaydın Caddesi'nde yaşanan kazada, araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sola dönüş yapmak üzere olan beton mikserinin çarpmasıyla yere düşüp, mikserin altında kaldı.

MİKSER KOLU VE AYAĞINI EZDİ

Kadına çarptığını fark etmeyen sürücü yolda durmayınca kadının sol kolu ve sol ayağının üzerinden mikserin iki tekeri geçti.

Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine sürücü hemen durup aşağı indi. Kadının yardımına koşan vatandaşlar da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralı kadını hemen ambulansla hastaneye götürdü. Beton mikseri altında kalan kadının sol kol ve sol ayağının kopma noktasına geldiği öğrenildi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü de polis ekipleri tarafından yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza sonrası otomobilden inerek yaralı kadına yardıma koşan bir sürücü de el frenini çekmeyi unutunca geri geri giden otomobil arasındaki otomobile çarptı.





