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    Bahçelievler'deki kadını beton mikseri ezdi

    Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında ezilip, ağır yaralanırken olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 14:24
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    Bahçelievler'deki kadını beton mikseri ezdi

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi Şehit Selim Ayaydın Caddesi'nde yaşanan kazada, araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sola dönüş yapmak üzere olan beton mikserinin çarpmasıyla yere düşüp, mikserin altında kaldı.

    MİKSER KOLU VE AYAĞINI EZDİ

    Kadına çarptığını fark etmeyen sürücü yolda durmayınca kadının sol kolu ve sol ayağının üzerinden mikserin iki tekeri geçti.

     

    Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine sürücü hemen durup aşağı indi. Kadının yardımına koşan vatandaşlar da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Bahçelievler deki kadını beton mikseri ezdi #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralı kadını hemen ambulansla hastaneye götürdü. Beton mikseri altında kalan kadının sol kol ve sol ayağının kopma noktasına geldiği öğrenildi.

    POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

    Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü de polis ekipleri tarafından yakalandı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kaza sonrası otomobilden inerek yaralı kadına yardıma koşan bir sürücü de el frenini çekmeyi unutunca geri geri giden otomobil arasındaki otomobile çarptı.

    Bahçelievler deki kadını beton mikseri ezdi #2

    Bahçelievler deki kadını beton mikseri ezdi #3


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