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    Bahçelievler'deki makas kazası

    Bahçelievler'deki makas kazası

    Yollarda makas atarak ilerleyen trafik canavarı, iki araca çarpıp kazaya neden oldu. Yaşanan o anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 18:09
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    İstanbul'da makas terörü...

    D-100 karayolunun Bahçelievler mevkiinde tehlikeli hareketleriyle ilerleyen otomobil sürücüsü, ortalığı birbirine kattı.

    İKİ ARACA ÇARPTI

    Üç şeritli yolun sağından sol şeride geçmek isteyen maganda, önce bir otomobile ardından taksiye çarptı. Kaza yapan araçlar savrularak durabildi.

    Bu sırada arkalarından gelen bir kamyonet sürücüsünün kazayı fark ederek manevra yapması, bir kazanın daha yaşanmasını önledi.

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

    Olay sonrası yaralanan olmazken, 3 otomobilde hasar oluştu.

    Bahçelievler'deki makas kazası kamerada

    Bahçelievler deki makas kazası #1

    Bahçelievler deki makas kazası #2

    Bahçelievler deki makas kazası #3

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