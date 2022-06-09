Bahçeşehir'de darbettiği sürücünün iş yerini kurşunladı

Tartıştıktan sonra takip ettiği sürücüyü darbedip, pompalı tüfekle de iş yerine ateş açan saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Bahçeşehir'de 2. Kısım Mahallesi'nde yaşanan olayda Furkan D., otomobiliyle giderken, bir markete ait ticari aracın sürücüsüyle yol verme yüzünden tartışma yaşadı.

DHA'nın haberine göre; tartışma sonrası aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü yoluna devam ederek çalıştığı marketin deposuna gitti.

Sürücüyü takip edip, darbettiler

Furkan D., tartışma yaşadığı sürücüyü gittiği iş yerine kadar takip etti. İddiaya göre otoparkta araçtan inen Furkan D. ve arkadaşları, sürücüyü darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Markete ateş edip, kaçtılar

Otomobil sürücüsü Furkan D., 10 dakika sonra tekrar marketin deposunun otoparkına gelerek, pompalı tüfekle market çalışanlarına doğru 9 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yara almazken, şüpheliler geldikleri otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

3 kişi gözaltına alındı

Polis, çalışanlardan saldırı hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, kaçan otomobilin plakasını mobese görüntülerinden tespit ederken, olaya karıştıkları belirlenen Akif Ç., Yunus Emre Ö. ve Tunay K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yunus Emre Ö.'nün tutuklandığı öğrenildi.

1 kişi aranıyor

Polis ekipleri, olayda pompalı tüfeği kullanan ve daha sonra kaçan Furkan D.'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntüler kameraya yansıdı

Furkan D.'ın kullandığı otomobil ile market deposunun otoparkına gelerek ateş açması güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde Furkan D.'ın kullandığı otomobil ile otoparka geldiği, otomobilden inerek pompalı tüfekle çalışanların bulunduğu alana doğru ateş açtığı görüldü. Ayrıca market çalışanlarının sağa sola kaçma anları görüntülere yansıdı.





























