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    Bahçeşehir'de gözünün önünde aracını çaldırdı

    Aracından içecek almak için inen adam hayatının şokunu yaşayarak 40 saniye içerisinde çaldırdığı aracının peşinden dakikalarca koştu.
    • 23.12.2022 - 10:35
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    Bahçeşehir'de gözünün önünde aracını çaldırdı

    İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Otomobiliyle evine doğru seyreden Serkan Deli, semtteki bir marketin önünde durdu.

    Deli, çalışır vaziyette olan aracından inerek içecek almak için markete girdiği esnada hemen arkasından gelen bir şahıs araca bindi.

    40 saniyede aracı çalındı

    Şahıs çalışır vaziyetteki aracı, yaklaşık 40 saniye içerisinde çalarak ilerlemeye başladı.

    Aracının arkasından koştu

    Aracının gittiğini gören Deli, marketten çıkarak bir süre arkasından koştu.

    Ancak hırsız, yol üzerinde 2 suç ortağını da araca alarak kaçmaya başladı.

    Yoldan çevirdiği araçla bir süre kendi aracını kovalayan Deli, bir süre sonra hırsızları kaybetti. Şahıslar ise çaldıkları araçla kayıplara karıştı.

    Bahçeşehir de gözünün önünde aracını çaldırdı #1

    "Hadımköy’de askeriyenin orada gözden kaybettim"

    Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Serkan Deli, "Dün Bahçeşehir’de içecek almak için 20 saniyeliğine markete girdim. Çıktığımda şahısla yüz yüze geldik ve peşinden koştum. Yoldan araç durdurdum ve takip etmeye başladım ancak Hadımköy’de askeriyenin orada gözden kaybettim. Emniyetten aldığım bilgiye göre en son da Delikliköy Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takılmış.

    Polisler o araçla muhtemelen hırsızlık yapabileceklerini söyledi. Yani her şey 40 saniyede olup bitti. Peşinden koştum araç durdurdum ama yetişemedim. Şahıs sakin sakin geliyor, aracı çaldıktan sonra hemen ileride de iki arkadaşını alıyor ve basıp gidiyor. Aslında çete şeklinde 3 kişiler." dedi.

    Bahçeşehir de gözünün önünde aracını çaldırdı #2

     

    O anlar kayıt altına alındı

    Polis aracın ve hırsızların peşinde Akıl almaz hırsızlık anları ve gencin kendi aracının peşinden koştuğu anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Mağdur şikayetçi oldu

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın plakasını bildirerek çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi.

    Serkan Deli de Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

    Ekipler şüphelinin peşinde

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri ise otomobili bulmak ve hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Bahçeşehir de gözünün önünde aracını çaldırdı #3

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