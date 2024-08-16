Bahçesindeki otları yakarak temizlemeye kalkıştı, Marmarislileri kızdırdı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bahçesindeki otları yakarak temizlik yapmaya kalkan bir şahıs, ilçeyi ayağa kaldırdı.

İHA

Bu akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde, Kümeevleri sokakta evinin önündeki otları yakarak temizlemeye kalkan bir şahıs adeta faciaya davetiye çıkardı.

YAKTIĞI ANIZ ATEŞİ, TARIM ARAZİSİNE SIÇRADI

Bahçe temizliği için yakılan ateş kısa sürede tarım arazisine sıçrayıp hızla yayıldı. Yükselen dumanları gören çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürülüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hemen alevlere müdahale etti. Tarım arazisinde hızla yayılan alevlerin ormanlık alana sıçramasına ramak kala önü kesildi.

KOMŞULARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada Meteoroloji’nin tüm uyarılarına rağmen yangın açısından en riskli zamanların yaşandığı bu günde ateş yakarak bahçe temizliğine kalkışan vatandaş çevredekiler tarafından büyük tepki gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmasını sürdürürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)