Bakırköy Belediyesi işçileri, köprüye pankart astı

63 gündür grevde olan Bakırköy Belediyesi işçileri, haklarını alamadıklarını gerekçe göstererek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne pankart astı.

Bakırköy Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesinin imzalanması için belediye binası önünde başlattıkları eylem, 63 gündür devam ediyor.

Bugüne kadar belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde bir netice alamayan Belediye-İş Sendikası’na üye 10 işçi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araçla geldi.

PANKART ASTILAR

Araçtan inen işçiler, yanlarında getirdikleri, "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İşçi Emek Düşmanı, Bakırköy'deki Grevci İşçiler" yazılı pankartı astı.

10 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, pankartı kaldırdı. 10 kişi, haklarında işlem yapılmak üzere Çengelköy Polis Merkezi’ne götürüldü.