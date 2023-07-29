Bakırköy'de 1 kilogram altın ve parayı poşete koyup dolandırıcılara teslim etti Bakırköy'de bir kadın, polis olduklarını söyleyerek kendisinden evdeki para ve altınlarını isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldı. Kadın, 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 euro'yu bir poşete koyarak dolandırıcılara teslim etti.

İHA Dolandırıcıların çevirdiği dümenler, yıllardır Türkiye’de tutuyor… Bu kez hedefteki bir ev hanımı oldu. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşayan T.F isimli ev hanımını arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek evdeki altın ve paraları istedi. Şüphelilere inanan T.F, evdeki 1 kilogram altınla, 3 bin 790 dolar ve 265 euro'yu bir torbaya koyarak şüpheliye teslim etti. Parayı verdikten sonra şikayette bulundu Ardından durumdan şüphelenen T.F., emniyete şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi T.F.'nin altınları teslim ettiği yerdeki bir güvenlik kamerasın görüntüleri incelendi. "Daha sonra dolandırıldığımı anladım" Mağdur T.F. emniyette ifadesinde şunları söyledi: Telefonda kendilerini polis olarak tanıttılar. Adımın sahte altın çetesi dosyasında geçtiğini, kendimi temize çıkarabilmem için evde bulunan altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Evde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını ve dövizi bir poşete koyarak istedikleri yerde onlara teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım. Elleriyle poşeti teslim etti Görüntülerde telefonla bekleyen şüphelinin, T.F.'den poşeti aldıktan sonra oradan uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli yakalandı Kimliği tespit edilen 38 yaşındaki şüpheli Cihat A., polis ekipleri tarafından yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen ve suçlamaları kabul etmeyen Cihat A.'nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.