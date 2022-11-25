Petrol
85.71
0.43%
Euro
19.4108
-0.02%
Dolar
18.6338
0.02%
Altın
1.05
-0.10%
Borsa
4831
-0.57%
Bitcoin
313.987
-0.78%
BTXN Coin
5.90
-1.50%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Bakırköy'de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı

    Seyir halindeki iki araç bir süre birbirlerine yol vermeyince aralarında tartışma çıktı. Ardından araçtan inen bir grup otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar kaydedildi.
    • 25.11.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy'de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı

    İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sürücüler dehşet saçtı.

    Dün sabah saatlerinde İncirli mevkiinde seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil kullanıcısı birbirlerine yol vermedi.

    Bir süre devam eden çekişmenin ardından tartışma çıktı.

    4 kişi sürücüye saldırdı

    Trafik akışının sağlandığı güzergahta yolda duran 4 kişi, öfkeyle otomobil sürücüsüne saldırmaya başladı.

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olay grup içerisindeki bir kişinin müdahale etmesiyle son buldu.

    O anlar kamerada

    DHA'nıan aktarımına göre; yaşanan kavga bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, 4 kişilik bir grubun otomobilin içinde bulunan kişiye saldırdığı, içeriden birisinde levye olduğu, diğerinin ise tekme ve yumruklarla otomobile vurduğu, ardından uzaklaştığı görülüyor.

    Bakırköy de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı #1

    Bakırköy de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı #2

    Bakırköy de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı #3

    Bakırköy de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı #4


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
    3. Sayfa

    Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

    Öldüren yumruğa 5 yıl hapis ve tahliye
    3. Sayfa

    Öldüren yumruğa 5 yıl hapis ve tahliye

    Görüş Bildir