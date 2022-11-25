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- Bakırköy'de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı
Bakırköy'de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı
- 25.11.2022 - 10:49
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sürücüler dehşet saçtı.
Dün sabah saatlerinde İncirli mevkiinde seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil kullanıcısı birbirlerine yol vermedi.
Bir süre devam eden çekişmenin ardından tartışma çıktı.
4 kişi sürücüye saldırdı
Trafik akışının sağlandığı güzergahta yolda duran 4 kişi, öfkeyle otomobil sürücüsüne saldırmaya başladı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olay grup içerisindeki bir kişinin müdahale etmesiyle son buldu.
O anlar kamerada
DHA'nıan aktarımına göre; yaşanan kavga bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, 4 kişilik bir grubun otomobilin içinde bulunan kişiye saldırdığı, içeriden birisinde levye olduğu, diğerinin ise tekme ve yumruklarla otomobile vurduğu, ardından uzaklaştığı görülüyor.