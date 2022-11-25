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Bakırköy'de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı

Bakırköy'de 4 kişilik grup otomobil sürücüsüne saldırdı

Seyir halindeki iki araç bir süre birbirlerine yol vermeyince aralarında tartışma çıktı. Ardından araçtan inen bir grup otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar kaydedildi.