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- Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı
Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı
- DHA
- 03.06.2021 - 08:57
- Güncelleme : 03.06.2021 - 09:20
İstanbul Bakırköy'de gece saat 02.30 sıralarında, polis ekipleri şüphelendikleri otomobile dur ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü Z.A. yoluna devam edip kaçınca, kovalamaca başladı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Sürücü, Bahçelievler ara sokaklarında kaçarak D-100 karayolu istikametine devam etti.
Şüphelinin izlediği güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
ÇARPARAK DURABİLDİ
Otomobil, Bahçelievler'den D-100 karayolu Edirne istikametine girdiği esnada önce ekip aracına ardından da bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza sonrası sürücü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün aracından detaylı inceleme yapıldı.
Şüpheli araç, çekici yardımı ile çekilerek otoparka kaldırıldı.
Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı VİDEO