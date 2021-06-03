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    Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı

    Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan sürücü için ekipler harekete geçti. Yaşanan kovalamacanın ardından sürücü, kaza yaparak durabildi. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 09:20
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    Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı

    İstanbul Bakırköy'de gece saat 02.30 sıralarında, polis ekipleri şüphelendikleri otomobile dur ihtarında bulundu.

    İhtara uymayan sürücü Z.A. yoluna devam edip kaçınca, kovalamaca başladı.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Sürücü, Bahçelievler ara sokaklarında kaçarak D-100 karayolu istikametine devam etti.

    Şüphelinin izlediği güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı #1

    ÇARPARAK DURABİLDİ

    Otomobil, Bahçelievler'den D-100 karayolu Edirne istikametine girdiği esnada önce ekip aracına ardından da bariyerlere çarparak durabildi.

    Kaza sonrası sürücü yaralandı.

    Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

    Yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün aracından detaylı inceleme yapıldı.

    Şüpheli araç, çekici yardımı ile çekilerek otoparka kaldırıldı.

    Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı VİDEO

    Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı #3

    Bakırköy’de alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı #4

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