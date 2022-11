Bölgede yapılan altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanırken, asfaltlama çalışmalarının bitimi ise ileri bir tarihe bırakıldı. Bu süreçte mahalledeki evler, arabalar ve binalar toz içinde kaldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışmaları adeta çileye döndü.

Bölgedeki Karabal Deresi'nin ıslahı kapsamında 10 Ekim 2022 tarihinde çevredeki sokaklarda altyapı çalışması başlatıldı.

İleri tarihe bırakıldı

Bu süreçte bazı sokaklarda içme suyu isale hatlarının yerleri de değiştirildi.

Kısa sürede altyapı çalışmaları tamamlanırken parke taşlarının yerleştirilmesi ve asfaltlama çalışmalarınını bitimi ise ileri tarihe bırakıldı.

Bakırköy'de asfaltlama çalışması toz çilesine döndü ViDEO

Araçlar tanınmaz hale geldi

Bu durum da 3 sokağın yollarının açıkta kalması nedeniyle evler, araçlar ve bahçeler toza büründü.

Evlerin camları, bahçelerdeki bitkiler ve sokakta park edilen araçlar ise tanınmaz hale geldi.

Kameralara yansıdı

DHA'nın aktarımına göre; çalışma yapılan sokaklarda oturanların tozla mücadelesi kameraya yansıdı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, bu hafta içinde yol çalışmalarının tamamlanacağı bildirildi.

"Su borusunu döşediler sonra da çekip gittiler"

Mahalle sakini Kadir Geyik, "Arabanın üzerindeki toza bak, aynısını biz de soluyoruz. O toz nereye gidiyor? Her gün kapının önündeki malzemeleri temizliyorum, her gün. Buraya su borusunu döşediler sonra da çekip gittiler. Daha da kimse gelmedi." dedi.

"1 aydır burası bu halde"

Sultan Kınık, "Tozdan her taraf çamur oluyor. Düzeltilmesi gerekiyor, burayı yıkıyorlar ama yine de toz oluyor. Çok tozlu, yıkanınca her yer çamur oluyor. 1 aydır burası bu halde. Yukarıda çalışma yok, arabayı yukarı bıraksanız da toz içinde. Maskeyle çıkıyorum. Annemi doktora götürürken maskeyle çıkarıyorum. Camları her gün siliyoruz." diye konuştu.

"Hapşırık, öksürük nefes alamıyoruz"

Aynı binanın 4. katında oturan bir kişi, "Sokağımız çok kötü. 3 haftadır bu halde burası. Evde herkes hasta oldu, astım krizimiz tuttu. Hapşırık, öksürük nefes alamıyoruz. Maskeyle çıkıyoruz cam açamıyoruz. Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Açtılar ama kapatmadılar. Çocuklar okuldan gelirken bu havayı soluyor. Benim oğlumun sürekli boğazı ağrıyor." ifadelerini kullandı.

"Eşim KOAH hastası ve şu anda nefes alamıyoruz"

Servet Soydan, "Altyapı çalışması yapıldı. Çalışma 2 günde bitti ama 20 gündür yol yapılmadı. Camı kapıyı açamıyorum. Benim sol akciğerim yok, eşim KOAH hastası ve şu anda nefes alamıyoruz. Camları açamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Bakırköy İstanbul'un en lüks semti bir bakıma ama şu hale bakın. Böyle giderse 2 gün sonra hastaneye gitmek zorunda kalacağım. Nefes alamıyorum artık." şeklinde konuştu.

"Yıkıyorum, hortum tutuyorum yine aynı şey"

Apartman görevlisi olarak çalışan Rüstem Bal, "Toz binanın tepesine kadar çıkıyor. Yıkıyorum, hortum tutuyorum yine aynı şey. Ben burayı sildim, araba geçince 2 dakika sonra yine aynı şey olacak." dedi.

İSKİ açıklama yaptı

Şikayetlerin ardından açıklama yapan İSKİ, şu ifadeleri kullandı:

"İdaremiz, Bakırköy İlçesi Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi ıslah çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Karabal Deresi'nin mevcut kesitlerinin yetersiz olması, yağışlı havalarda kronik su baskınlarına yol açması ve beraberinde maddi hasarlara neden olması, derenin ıslah edilmesi zaruri hale gelmiştir. Islah çalışmalarının da sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bölgedeki altyapının deplase (yer değişikliği) edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kurumumuz içme suyu isale hatlarının yerlerini değiştirmiştir. Bahse konu olan Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 3 sokakta içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 10 Ekim'de başlayan çalışmalar kapsamında bölgede isale hatları inşa edilmiş ve mevcut sisteme entegre edilmiştir. Çalışmalar 2 Kasım 2022 tarihinde sona ermiştir. Bu hafta içerisinde parke taşlarına yapılacak müdahalenin ardından asfaltlama çalışmaları ise önümüzdeki hafta başında gerçekleştirilecektir." denildi.