İstanbul'un Bakırköy ilçesinde saat 06.00 sıralarında can pazarı yaşandı.
Ankara istikametinde seyir halinde olan 19 yaşındaki Mertcan Altuntaş'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Araç Atatürk Havalimanı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak ok gibi saplandı.
Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Genç sürücü hayatını kaybetti
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Mertcan Altuntaş'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için araçların geçişini yan yoldan sağladı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mertcan Altuntaş'ın(19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ön camdan giren bariyerler arka camdan çıktı
Kaza sonrası demir bariyerlerin otomobilin ön camından girerken arka camından çıktığı görüldü.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Altuntaş'ın cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.