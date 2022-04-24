Bakırköy’de bir kadın hareket halindeki otomobilden atladı

Bakırköy’de bir kadın hareket halindeki otomobilden atladı

Genç kadın, seyir halinde olan otomobilden atladı. Asfaltta sürünen kadın ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Aksu Caddesi’nden Kennedy Caddesi’ne doğru seyir halinde olan 34 NN 9147 plakalı aracın içindeki kimliği öğrenilemeyen genç kadın, henüz bilinmeyen nedenle Yenimahalle'de otomobilden atladı.

Asfaltta sürünen kadının yüzü parçalanırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, dün gece saatlerinde olayın yaşandığı yere emniyet şeridi çekti ve hemen çalışma başlattı.

Bakırköy’de bir kadın hareket halindeki otomobilden atladı ViDEO

Deliller toplandı

Yerdeki kan örnekleri ve diğer delilleri toplayan ekipler, incelemek üzere Emniyet’e götürdü.

Yaralı kadının durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

“Kadının yüzü asfalta sürterek parçalanmıştı”

Olayı gören benzin istasyonu çalışanı Mehmet Sait Gülşan, İHA’ya konuştu.

Gülşan, “Araç alışveriş merkezinin oradan geliyordu. Arabanın kapısı bir anda açıldı. Fakat süratli değildi. Kapı açıldı. İçeriden birisi düştü. Düşmesiyle beraber kafasını yere çarptı. Araç, 20-30 metre sonra durdu, sürücüsü geldi. Daha sonra polisler geldi ambulans geldi. Alıp, götürdüler hastaneye. Hareketsiz duruyordu, yüzü parçalanmıştı. Asfalta sürtmüş suratı. 20-22 yaşlarındaydı sanırım.” dedi.