Bakırköy'de bombalı saldırı paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı
AA & Ensonhaber

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hesabından Bakırköy'de patlatılacağına yönelik paylaşımla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yabancı uyruklu zanlu gözaltına alındı

İncelemenin ardından Atatürk'e hakaret içerikli görseller ve çeşitli provokatif paylaşımlarda bulunan hesapla ilgili yabancı uyruklu B.N, Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

Paylaşımı yurt dışındaki arkadaşının yaptığını söyledi

Yakalanan B.N, ifadesinde, paylaşımı yapan kişinin yurt dışında yaşayan arkadaşı A.H. olduğu ve kendisinin bu hesapla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Yapılan araştırmada, A.H'nin ülkeye giriş çıkış kaydına rastlanmadı.