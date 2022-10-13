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    Bakırköy'de çocuğun ölümüne neden olan köpekleri salan şüpheli tutuklandı

    Yol kenarında ilerlerken köpeklerin kovalamaya başladığı 10 yaşındaki çocuk, aracın altına kalarak can verdi. Köpekleri saldığı tespit edilen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 13.10.2022 - 17:07
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    Bakırköy'de çocuğun ölümüne neden olan köpekleri salan şüpheli tutuklandı

    İstanbul Bakırköy'deki başıboş köpek bir can aldı.

    Yol kenarında yürüyen 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken, otomobilin altında kaldı.

    Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk hayatını kaybederken, polis ekipleri harekete geçti.

    Köpekleri salan şahıs cezaevinde

    Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.

    Köpekleri saldığı iddia edilen H.D. isimli şüpheli, "Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Araç sürücüsü serbest bırakıldı

    Otomobil sürücüsü A.B. hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilerek serbest bırakılmasına karar verildi.

    Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü VİDEO

    Bakırköy de çocuğun ölümüne neden olan köpekleri salan şüpheli tutuklandı #1

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