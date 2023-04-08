Bakırköy'de ev sahibi çıkartmak istediği kiracısını evini basıp darbetti Evi farklı kişilere kiraya vermek isteyen ev sahibi evini bastığı kadını darbederek eşyaları etrafa fırlattı. Yaşanan o anlar komşular tarafından kaydedildi.

İHA

Son bir yıldır yaşnan kira zamları ev sahibi ve kiracılar arasında dağ gibi büyüyen bir sorun haline geldi.

Ev sahibi ve kiracılar arasında fahiş kira kavgasıne her gün bir yenisi ekleniyor...

Özellikle megakentte kira zamları büyük farklılıklar göstermeye başladı.

İstanbul'un Bakirköy ilçesinde kiracı olarak yaşadığı evden çıkarılmak istenen Gülcihan Kritckaia, ev sahibinin saldırısına uğradı.

Ev sahibi evi bastı

Kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi, evi basarak ev içinde bulunan eşyalara zarar verdi.

Evdeki eşyaları sağa sola fırlatan ev sahibi, daha sonra buzdolabı içerisinde bulunan yiyecekleri etrafa saçtı.

Kiracı ve arkadaşını darbetti

Hızını alamayan ev sahibi, kiracısı Gülcihan Kritckaia ve arkadaşını darbetti.

O anlar kaydedildi

O esnada dairede bulunan Kritckaia'nın arkadaşı, dehşet dolu anlarr cep telefonu kamerası ile kaydetti.

"Her tarafım parçalandı"

Ev sahibi tarafından yaralanan Gülcihan Kritckaia’nın yakını, "Cengiz Bey, ne yaptınız? Her tarafım parçalandı. Cengiz Bey polis çağırıyorum" dedi.

"Burada oturacağınızı mı zannediyorsunuz"

Ev sahibi o esnada sözlerini yineleyerek, "Burada oturacağınızı mı zannediyorsunuz, çağır polisi" dedi.

Bu sırada cam kavanozları yere atmayı ve evi dağıtmayı sürdüren ev sahibi, binada oturan ve sesleri duyarak gelen komşularına "Ev sahibiyim, polis geliyor" cevabını verdi.

"Saldırıya uğradık lütfen"

Yaralı olan kiracının yakını, "Lütfen 112'yi arar mısınız. Saldırıya uğradık lütfen" diyerek komşulardan yardım istedi.

"Evini iki erkeğe kiralayacağım"

Görüntülerde ev sahibinin kendisine cevap vermeyi sürdüren kadın kiracıya, "Evini iki erkeğe kiralayacağım, sen çıkma otur istediğin gibi" diye bağırdığı duyuldu.

"Göğsümü sıktı ve elinde bir şey, çatalmış meğerse, çatalı soktu"

Yaşadığı dehşet dolu o anları anlatan Gülcihan Kritckaia şunları söyledi:

Ben bu ülkede yabancıyım. Kadın olarak burada tek başıma yaşıyorum, çalışıyorum. Yıllardır burada ebeveyn bakıcılığı yapıyorum resmi olarak. Burada kiraladığım 1+1 evde kiramı her ayın 1’inde, en fazla 2’sinde ödüyorum.



Resmi olarak bu evi kiraladım. Ev sahibi bir gün yüzde 200, 300 arttırarak, 250 dolar ödüyordum ama bir anda '650’ye çıkartacağım, ödeyeceksin. Ya ödeyeceksin, olmazsa çıkacaksın' dedi. Böyle bir şey olmayacak tabi ki.



Ben normal artışını yapıyorum. Buna da devam edeceğim. Bunu kabul etmediğimi söyledim. Kapımı çaldı. Ben de ev sahibi geldi, tabii ki kapıyı açıyorum ama tutuyordum kapıyı. 3 kişi gelmişler. Açar açmaz böyle bağırmalar adamdan. Bağırmalar, küfürler, öyle bir küfürler yağdırıyordu, bir de hakaret ediyordu bana.



Ben elimle tutuyordum kapıyı. Böyle bir göğsümü sıktı ve elinde bir şey, çatalmış meğerse, çatalı soktu. Bir kolla göğsümü sıkarak evin içine daldı. Bu esnada yakınım vardı evde.



Bu olayı görüp olaya müdahale etmek için o tabii ki de beni kurtarmaya koştu. O adamı görünce bu ikisi onun üzerine atladılar. Üzerine binip bir koluyla onun boğazını sıkıyordu ve görüyorum, sürekli o çatalı ağzına sokuyordu. Burasından kan akmaya başladı, kesildi.



Adamı öldürmeye çalışıyordu, adam mosmor oldu, ben de polisi aramaya başladım. Polisi arayınca birisi kaçtı, diğeri kaldı. Sonra hırsını alamadı, buzdolabındaki şeyleri üzerimize attı.



Ne varsa attı, ayaklarımız kanlar içindeydi. Sonra bizim su sayacı ile elektrik saatini çalmış. Ama ben evden çıkmayacağım, sonuna kadar kiramı verip burada oturmaya devam edeceğim.

"Kiracıları düşünmeden yüzde 200-300'e varan zam taleplerinde bulunuyor"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gülcihan Kritckaia’nın avukatı Yunus Çağrı Arzik ise şu şekilde konuştu: