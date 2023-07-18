Bakırköy'de hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde hareketlilik yaşandı.
Bu kez yangın paniği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı.
Hastanenin 4'üncü katındaki yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastalar tahliye edildi
Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar tahliye edildi. Kısa sürede hastaneye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Şimdi ise ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
"Yaralı ve can kaybı yok"
İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Saat 10.42'de 112 sağlık ve itfaiye komuta merkezinden alınan bilgiye göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katta bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayda yaralı ve can kaybı yoktur.