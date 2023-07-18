Bakırköy'de hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında başlayan yangın için ekipler seferber oldu. Kısa sürede yapılan yoğun müdahale ile yangın söndürüldü.

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İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde hareketlilik yaşandı.

Bu kez yangın paniği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı.

Hastanenin 4'üncü katındaki yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastalar tahliye edildi

Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar tahliye edildi. Kısa sürede hastaneye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Şimdi ise ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

"Yaralı ve can kaybı yok"

İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: