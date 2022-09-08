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    Bakırköy’de hırsız binaya tırmandı

    Bir apartmanın korkuluklarına tırmanarak içeri giren hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen hırsız, tutuklandı.
    • 08.09.2022 - 11:32
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    Bakırköy’de hırsız binaya tırmandı

    İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir sitede bulunan evine hırsız girdiğini fark eden sahibi, durumu polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

    Operasyonla yakalandılar

    Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren iki şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

    Şüphelilerden Y.Ö., polisin operasyonu ile yakalandı.

    Binaya tırmanan hırsızın o anları

    Güvenlik kameralarına kaydedilen görüntülerde ise 2 şüpheli şahıstan birinin, apartmanın korkuluklarına tırmanarak binanın 2’nci katından içeri girdiği, bir süre sonra pencereden girdiği daireden çıktığı, ardından da arkadaşıyla birlikte sitenin bahçesinden kaçtığı anlar yer aldı.

    Tutuklandı

    Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin daha önce başka adreslerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

    İHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bakırköy’de hırsız binaya tırmandı #1


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