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    Bakırköy'de İETT kazası: 4 yaralı

    Sebebi bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, önce bir minibüse ardından kafe duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kaza 4 vatandaş yaralandı.
    • 24.11.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:26
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    Bakırköy'de İETT kazası: 4 yaralı

    İstanbul Bakırköy ilçesinde kontrolden çıkan İETT otobüsü dehşet saçtı.

    İncirli Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Duvara çarparak durabildi

    Hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü, bir minibüse çarptı.

    Yolcu indirmek için yolda bekleyen minibüse çarpan İETT otobüsü, sonra da kaldırıma çıkıp bir kafenin duvarına vurarak durabildi.

    4 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

    Bakırköy'de İETT kazası: 4 yaralı ViDEO

    Bakırköy de İETT kazası: 4 yaralı #1

    Bakırköy de İETT kazası: 4 yaralı #2

    Bakırköy de İETT kazası: 4 yaralı #3

    Bakırköy de İETT kazası: 4 yaralı #4


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