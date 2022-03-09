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    Bakırköy'de İETT otobüsü, otomobile çarptıktan sonra sürükledi

    İETT otobüsü, kavşakta çarptığı otomobili bir süre önünde sürükledi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü yaralandı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 10:54
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    Bakırköy'de İETT otobüsü, otomobile çarptıktan sonra sürükledi

    Dün saat 09.15 sıralarında İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'ne Ziya Erdem Caddesi ile Çekmece Caddesi'nin kesiştiği kavşakta trafik kazası meydana geldi.

    Yeşilköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, kavşakta önüne çıkan Gamze M.'nin kullandığı 34 EIK 856 plakalı otomobile yandan çarptı.

    Otobüs, otomobili bir süre önünde sürükledi. Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan Gamze M.'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

    OTOBÜSTE YOLCU BULUNMAMASI SEVİNDİRDİ

    Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında İETT otobüsünün içinde yolcu olmadığı öğrenildi.

    OTOMOBİLİ ÇEKİCİ KALDIRDI

    Kavşaktaki kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre tamamen durdu. Çekicinin otomobili kaldırmasının ardından iki cadde trafiğe açıldı.

    Bakırköy de İETT otobüsü, otomobile çarptıktan sonra sürükledi #1

    Bakırköy de İETT otobüsü, otomobile çarptıktan sonra sürükledi #2

    Bakırköy de İETT otobüsü, otomobile çarptıktan sonra sürükledi #3

    Bakırköy de İETT otobüsü, otomobile çarptıktan sonra sürükledi #4


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