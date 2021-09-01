Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla savrulan köpeklerden biri, bacağından yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Basınköy Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki köpeğe otomobil çarptı.

KÖPEKLERDEN BİRİ BACAĞINDAN YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle bir köpek yaralanırken, diğeri yara almadan kurtuldu. Ayağından yaralanan köpek yolda can çekişmeye başladı. Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki otel çalışanları ve kazayı yapan sürücü gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner hekim, köpeği Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı veteriner kliniğine kaldırdı.

Bakırköy’de iki köpeğe otomobil çarptı ViDEO

"BENZER KAZALAR SÜREKLİ OLUYOR"

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, duruma tepki gösteren esnaf ise yola kasis konulmasını istediklerini belirtti.

Kazayı anlatan otel işletmecisi Berker Güçlü, “Bir köpek sesi duydum, ağlamasıyla uyandım. Bizim köpeklerden birine araç vurdu zannettim, direkt dışarı fırladım. Mavi bir araç köpekle ilgileniyordu. sonra oğlumun sınavı var yetişmesi lazım dedi. Kendisi gitti buradan, köpeğin bacağı kırılmıştı. Biz buraya kasis istiyoruz. Bariyeri biz kendimiz yaptık ama gelip kaldırdılar. Buradan insanlar geçiyor. Sürekli bu şekilde kazalar oluyor.” diye konuştu.