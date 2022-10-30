- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bakırköy'de kadını tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi
Bakırköy'de kadını tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi
Bir motosikletli sokak ortasında tartıştığı kadını "seni öldürürüm" diye tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 30.10.2022 - 15:13
İstanbul’un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi'nde geçen cumartesi akşamı 19 ABA 377 plakalı motosikletin sürücüsü, bir kadınla tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında sürücü motosikletinden indi ve kadına “Öldürürüm bin, öldürürüm” diye bağırdı.
Zorla bindirmeye çalıştılar
Kadına tehditler savuran sürücü, zorla motosiklete bindirmeye çalıştı.
Bir süre direnen kadın, sonrasında motosiklete doğru ilerledi.
Korku içerisinde bindi
DHA'nın haberine göre kadın korku içinde motosiklete binerken, ikili hemen gözden kayboldu.
Yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.