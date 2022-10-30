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Bakırköy'de kadını tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi

Bakırköy'de kadını tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi

Bir motosikletli sokak ortasında tartıştığı kadını "seni öldürürüm" diye tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.