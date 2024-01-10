Bakırköy'de kahve bardağı krizi! Kız arkadaşının bardağına gülücük çizen baristayı dövdü Kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizildiğini gören genç adam, baristayı peş peşe yumruk atarak darbetti. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DHA

İstanbul Bakırköy'de ilginç bir olay yaşandı.

Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte bir işletmeye giderek kahve sipariş etti.

Sevgilisinin bardağına çizilen gülücüğe öfkelendi

Siparişleri hazırlayan barista ise kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.

Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı.

Tişörtünü çıkardı, yumruklamaya başladı

Tartışmanın büyümesiyle öfkeli kişi, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı.

Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü.

Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı, müşteriler uzaklaştırmayı başardı.

Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)