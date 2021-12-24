Bakırköy'de kasa çalan hırsızlar tutuklandı

500 bin lira değerindeki para dolu kasayı tekerlekli çöp konteynerinin içine koyarak çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de yaşayan B.E., evine giren kişilerin para ve ziynet eşyalarını çaldığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.

Yeşilyurt Mahallesi, Ürgüplü Caddesi üzerindeki eve gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede sonucunda şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi.

Görüntülerde şüphelilerin, kilitlenmeyen evin kapısını ellerindeki alüminyum folyo kağıtla kolaylıkla açarak içeri girdikleri görüldü.

MÜCEVHER KASASINI KONTEYNERLE TAŞIDILAR

Bir süre sonra evde bulunan kasayı taşırken görüntülenen şüphelilerin, apartman dışına çıktıktan sonra taşımakta zorlanınca ilginç bir yol buldukları tespit edildi.

Hırsızların çaldıkları kasayı, tekerlekli bir çöp konteynerine koyarak, sokak aralarından uzaklaştıkları görüldü.

2 HIRSIZ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Vitali D.(34) ile Nika P.(30) 15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTAR PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerle birlikte 18 bin lira ve 2 bin 300 dolar ve baskın yapılan evde kapı açmaya yarayan düzenekler ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Vitali D. ile Nika P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söylediler.





























