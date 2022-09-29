Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu

Ağabeyinden haber alamayan şahıs polise başvurdu. Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, kayıp ağabeyin cesedini kanalda buldu.

İstanbul Bakırköy'de 13 Eylül polise başvuran bir kişi, ağabeyinden 8 gündür haber alamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu.

İfadesinde ağabeyiyle sık görüşmediğini, Ataköy'de bir şantiyenin inşaat işçilerinin kaldığı bölümde kaldığını, 5 Eylül tarihinden beri kayıp olduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı.

Kayıp Kazım Tan'ın (50) son günlerde sorun yaşadığı kişiler tek tek incelendi.

Olay günü domates toplamaya gitti

Kazım Tan'ın o sabah şantiyedeki arkadaşlarına bir arkadaşı için kendi yetiştirdiği domateslerden toplamaya gideceğini söylediğinin öğrenilmesi üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı.

Olay yerini gören bir güvenlik kamerası görüntüsü ise olayın üzerindeki sır perdesinin günler sonra kalkmasını sağladı.

Kolektör kanalına düştü

Kamera görüntülerinde şantiyenin boş olan alanında domates yetiştiren Kazım Tan'ın domates toplarken, Ayamama deresi ıslah projesi kapsamında açılan içi su dolu kolektör kanalına düştüğü görüldü.

3,5 metre derinlikte kayboldu

Görüntülerde Kazım Tan'ın bir süre domates topladığı, daha sonra 3,5 metre derinliğindeki kolektör bacasından aşağı düşerek görüntüden kaybolduğu tespit edildi.

Kanaldaki su boşaltıldı

Bu gelişme üzerine kanalda bulunan su, itfaiye çağırılarak boşaltılmaya başlandı. İki gün süren çalışma sırasında ekipler zaman zaman teleskopik kameralarla kanalı kontrol etti.

Cansız bedene ulaşıldı

Tan'ın cesedi dün kolektör kanalının içinde bulundu. Yapılan ilk incelemede Kazım Tan'ın boğularak öldüğü belirlendi. Ceset bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

























