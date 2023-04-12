Bakırköy'de kiracısına saldıran ev sahibi: Fazla eşyaları yere attım Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik hakkında soruşturma tamamlandı.

İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşanan olayda Mehmet Cengiz Bilik, kiracısı olan Guldzhakhan Krıtchkaıa’nın evine giderek hakaret etti.

Eve izinsiz şekilde girdiği iddia edilen Mehmet Cengiz Bilik, buzdolabında bulunan cam kavanozları yere atarak, kırılmalarına neden oldu.

Bilik, o esnada evde bulunan Nadir Önüç’ü darbedip, ardından kiracısına çatalla saldırarak yaraladı.

Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Yüzde 100 zam istedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Guldzhakhan Krıtchkaıa’nın şüpheli Mehmet Cengiz Bilik’e ait dairede oturduğu, şüphelinin 2022 yılında yüzde 100'ün üzerinde kira artışı yapmak istemesinin ardından müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa’ın bu artışı kabul etmediği ancak şüphelinin müştekiye şiddet uygulayarak evden çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Cengiz Bilik, sitenin tesisat işlerine bakan Turan ve başka bir kişinin daha önce müştekinin dairesinin önüne gelerek izin almadan, haksız ve hukuka aykırı biçimde müştekinin aktif olarak kullanmakta olduğu su sayacını sökerek çaldıklarına yer verildi.

Çatal silah sayıldı

İddianamede, elde edilen kamera görüntülerinin bilirkişiye gittiğini ve gelen raporda, ev sahibi olduğu belirtilen şüphelinin evin içerisinde bağırıp çağırdığı, sürekli aynı şeyleri tekrar ettiği, buzdolabından aldığı içi dolu cam kavanozları yere fırlattığı, kırılmadan dolayı evin içerisinde cam parçaları bulunduğu, yaralanmalardan dolayı evde kan izleri olduğu, görüntüleri çeken müştekinin de yaralandığı, şüphelilerin komşulardan yardım istediği anlatıldı. Raporda, müştekiyi silahtan sayılabilecek çatal kullanarak tehdit ettiğine de değinildi.

Alınan doktor raporunda, müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde hafif yaralandıkları belirtildi.

"Beni öldüreceğinden korktum"

Müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa beyanında, şunları söyledi:

Nadir Önüç ile beraber evde oturuyorduk. Kapı çaldı. Kapıyı açtığımda ev sahibim, tesisat işlerine bakan Turan ve tanımadığım bir kişinin daha olduğunu gördüm. Şüpheli bana, ‘Sana verdiğim süre doldu. Evimi boşalt’ dedi. Ben de kontratım var dedim. Şüpheli bana, ‘Ben şimdi senin suyunu keseceğim, elektriğini keseceğim’ dedi. Elinde bıçak benzeri bir alet vardı. Beni öldüreceğinden korktum. Beni kolumdan tutarak evime girdi. Şüpheli Mehmet Cengiz Bilik bana vurduğu anda Nadir Önüç araya girdi. Ancak şüpheli Nadir’e saldırdı. Yaşanan arbede esnasında şüpheli bana küfürler ve hakaretler ederek buzdolabımda bulunan eşyaları yere fırlattı. Şüpheli elindeki çatalla beni yaraladı.

"Bana saldırdı"

Müşteki Nadir Önüç beyanında, şu ifadeleri kullandı:

Guldzhakhan Krıtchkaıa ile birlikte onun evindeyken kapı çalındı. Kapıda ev sahibi şüpheli Mehmet Cengiz Birlik bağırdı. O esnada Turan isimli kişi oradan ayrıldı. Ancak diğer iki kişi bana saldırdı. Şüpheli, ‘Ben mal sahibiyim, istediğim gibi davranırım, istediğiniz yere şikayet edin, polisi de çağırın, poliste gelsin’ dedi.

"Fazlalıkları yere attım"

Şüpheli Mehmet Cengiz Bilik savunmasında, şunları söyledi:

Kirada olan daireme elektrikçi ve sucuyla gittim. Müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa ve müşteki Nadir Önüç bana zorluk çıkardı. Buzdolabını kontrol etmek amacıyla açtım. Çok sayıda eşya vardı bu nedenle fazlalıkları yere attım. Kırılan camların üzerine Nadir bilerek bastı. Ben onu darp etmedim. Polis memurları çantamı kontrol ettiği sırada çantamdan çatal çıktı. Müştekinin çatalla ona saldırdığımı söylemesi iftiradır.

24 yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet savcısı şüpheli Mehmet Cengiz Bilik hakkında ‘hakaret’,‘ silahla yaralama’, ‘silahla tehdit’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.