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    Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

    Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 13.10.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:33
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    Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

    İstanbul’un Bakırköy ilçesi Ataköy Mahallesi’nde yol kenarında yürüyen 5 çocuğu, sokak köpekleri kovalamaya başladı.

    Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

    Metrelerce sürüklendi

    Çocuğa otomobil çarptı.

    Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı.

    Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü VİDEO

    Kurtarılamadı

    DHA’nın haberine göre ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bakırköy de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü #1

    Bakırköy de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü #2

    Bakırköy de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü #3


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