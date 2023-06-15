Bakırköy'de mal indiren kadın esnaflar saç başa kavga etti Bakırköy’de bir kadın esnaf, yan taraftaki komşusuna mal indirdiği sırada yeri işgal ettiğini iddia ederek tepki gösterince ortalık karıştığı anlar kayıt altına alındı.

İHA İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki kadın esnaf çarşıyı karıştırdı... Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde meydan esnaflık yapan iki kadından biri, dükkana mal indirtmek istedi. Bu sırada esnaf aracını yol ortasında durdurunca yan dükkandaki kadın, kendisine tepki gösterdi. Kadınlar kavga etti, erkekler ayırdı Taraflar arasındaki tartışma bir anda nabızlar yükselirken tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kadınlar saç saça birbirine girerken, kavganın nabzı da arttı. Çevrede olayı gören erkekler ise müdahale ederek kadınları güçlükle ayırmaya çalıştı. O anlar kaydedildi Vatandaşlar kadınları güçlükle birbirlerinden ayırırken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan kadınların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.