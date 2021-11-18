İki aracın karıştığı kaza sonucu bölgede bulunan bir ağaç da hasar gördü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki İncirli Caddesi'nde hızla ilerleyen otomobil, başka bir istikametten gelen otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası ve ağaca çarparak durabildi.

AĞACI İKİYE BÖLDÜ

Otomobilin çarptığı ağaç, gövdesinden kırılarak kaldırıma düştü. Ağaç üzerinde bulunan bir iş yerine ait aydınlatma lambaları da etrafa saçıldı. Kazaya karışan iki otomobilde hasar oluştu.

Bakırköy'de otomobil kaldırımdaki ağacı ikiye böldü













