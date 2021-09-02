Euro
9.8219
-0.02%
Dolar
8.277
-0.08%
Altın
482.67
-0.19%
Borsa
1.481
0.48%
Bitcoin
410.295
3.78%
EXEN Coin
24.97
-0.35%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Bakırköy’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anları kamerada

    Restoran otoparkından çıkmaya çalışırken ters yöne giren araç, karşı yönden gelen Bülent Çelik idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.09.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anları kamerada

    Bakırköy Florya’da, sabah saatlerinde, Yeşilköy Halkalı Caddesi'ndeki restoran otoparkından çıkmaya çalışan bir sürücü, ters yöne girdi.

    Otomobil ters yöne dönüş yaptığı anda, karşı yönden gelen Bülent Çelik idaresindeki başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    SÜRÜCÜLER YARALANDI

    Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Otomobil sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

    Bakırköy’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anları kamerada ViDEO

    Bakırköy’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anları kamerada #1

    Bakırköy’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anları kamerada #2

    Bakırköy’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anları kamerada #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir