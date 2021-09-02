Restoran otoparkından çıkmaya çalışırken ters yöne giren araç, karşı yönden gelen Bülent Çelik idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anları, kameraya yansıdı.

Bakırköy Florya’da, sabah saatlerinde, Yeşilköy Halkalı Caddesi'ndeki restoran otoparkından çıkmaya çalışan bir sürücü, ters yöne girdi.

Otomobil ters yöne dönüş yaptığı anda, karşı yönden gelen Bülent Çelik idaresindeki başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobil sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Bakırköy’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anları kamerada ViDEO