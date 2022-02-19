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- Bakırköy’de silahlı banka soygunu: 25 bin lira çaldı
Bakırköy’de silahlı banka soygunu: 25 bin lira çaldı
Bir banka şubesine giren silahlı kişi, 25 bin lira alıp, kayıplara karıştı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
- DHA
- 19.02.2022 - 08:52
İstanbul’un Bakırköy ilçesi İncirli Caddesi'nde bulunan banka şubesine giren bir kişi, silahını doğrultarak görevliyi etkisiz hale getirdi.
Banka görevlisinden 25 bin lirayı gasbeden şüpheli kaçarak, kayıplara karıştı.
KAYIP HIRSIZ ARANIYOR
Olayın bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.
Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.