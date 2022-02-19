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Bakırköy’de silahlı banka soygunu: 25 bin lira çaldı

Bakırköy’de silahlı banka soygunu: 25 bin lira çaldı

Bir banka şubesine giren silahlı kişi, 25 bin lira alıp, kayıplara karıştı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.