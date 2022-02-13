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    Bakırköy'de silahlı kavga: 4 yaralı

    Gece saatlerinde bir otomobil galerisi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçanların da peşine düştü.
    • DHA
    • 13.02.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 09:46
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    Bakırköy'de silahlı kavga: 4 yaralı

    İstanbul’un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak’ta bulunan bir otomobil galerisinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Dün gece saat 01.00 sıralarında çıkan tartışmada taraflar birbirine silah ile ateş açtı.

    İki grup arasındaki silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

    YARALILAR HASTANEDE

    Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, en yakın hastanelere kaldırdı.

    Bakırköy'de silahlı kavga: 4 yaralı ViDEO

    ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

    Olayın yaşandığı sokak, polis ekipleri tarafından kapatıldı.

    Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

    Çatışmanın olduğu sokak üzerindeki galeri önünde bulunan bir cip ile 4 otomobile çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü.

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    POLİS EKİPLERİ 5 SAAT DETAYLI İNCELEME YAPTI

    Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

    Polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 5 saat sürdü.

    Ekiplerin çalışmasının ardından mermilerin isabet ettiği bir cip ile 7 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden emniyetin otoparkına çekildi.

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    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

    Olayla ilgili olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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