AA
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kaza yaşandı.
İncirli Caddesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu yerden tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Aydoğan T.'ye, Korkmaz E.'nin kullandığı tır çarptı.
Vefat etti
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalan Aydoğan T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Korkmaz E., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle sahil istikametinde yoğunluk oluştu.
Çalışma başlatıldı
Aydoğan T.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya karışan tır olay yerinden çekilirken sürücünün geçtiği sırada trafik ışıklarında hangi rengin yandığının tespiti için çalışma başlatıldı.