Durağa yarım saat geç giden İETT otobüsü şoförü, vatandaşlardan tepki alınca tartışmaya başladı. Ardından sürücü, aracı yol kenarına park ederek yolcular tarafından çağrılan polisi bekledi.

Son günlerde yolcu otobüslerinde çekilen videolar sosyal medyada gündem oluyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Bakırköy ilçesinde sefer yapan bir yolcu otobüsü, durağa yarım saat geç geldi.

Aracı yol kenarına park etti

Duruma öfkelenen ve soğuk havada bekleyen vatandaşlar, otobüs şoförüyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında tansiyonun yükselmesiyle şoför, aracı yol kenarına park ederek hareket ettirmedi.

Bakırköy'de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi VİDEO



Yolcular polisi aradı

O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförüne tepki gösteren yolcular, polisi arıyor.

Şoför kararından vazgeçmedi

Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu, şoföre acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor.

DHA'nın aktarımına göre; yolcunun yaptığı ısrara rağmen İETT şoförü, polisi bekleyeceğini söylüyor.