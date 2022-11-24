- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bakırköy'de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi
Bakırköy'de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi
- 24.11.2022 - 11:16
- Güncelleme : 24.11.2022 - 12:09
Son günlerde yolcu otobüslerinde çekilen videolar sosyal medyada gündem oluyor.
Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.
Bakırköy ilçesinde sefer yapan bir yolcu otobüsü, durağa yarım saat geç geldi.
Aracı yol kenarına park etti
Duruma öfkelenen ve soğuk havada bekleyen vatandaşlar, otobüs şoförüyle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında tansiyonun yükselmesiyle şoför, aracı yol kenarına park ederek hareket ettirmedi.
Bakırköy'de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi VİDEO
Yolcular polisi aradı
O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförüne tepki gösteren yolcular, polisi arıyor.
Şoför kararından vazgeçmedi
Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu, şoföre acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor.
DHA'nın aktarımına göre; yolcunun yaptığı ısrara rağmen İETT şoförü, polisi bekleyeceğini söylüyor.