Petrol
84.89
-0.61%
Euro
19.4278
0.31%
Dolar
18.6296
0.05%
Altın
1.051
0.37%
Borsa
4879
0.52%
Bitcoin
315.378
0.08%
BTXN Coin
5.99
-0.33%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Bakırköy'de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi

    Durağa yarım saat geç giden İETT otobüsü şoförü, vatandaşlardan tepki alınca tartışmaya başladı. Ardından sürücü, aracı yol kenarına park ederek yolcular tarafından çağrılan polisi bekledi.
    • 24.11.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy'de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi

    Son günlerde yolcu otobüslerinde çekilen videolar sosyal medyada gündem oluyor.

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    Bakırköy ilçesinde sefer yapan bir yolcu otobüsü, durağa yarım saat geç geldi.

    Aracı yol kenarına park etti

    Duruma öfkelenen ve soğuk havada bekleyen vatandaşlar, otobüs şoförüyle tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında tansiyonun yükselmesiyle şoför, aracı yol kenarına park ederek hareket ettirmedi.

    Bakırköy'de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi VİDEO

    Yolcular polisi aradı

    O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförüne tepki gösteren yolcular, polisi arıyor.

    Şoför kararından vazgeçmedi

    Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu, şoföre acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor.

    DHA'nın aktarımına göre; yolcunun yaptığı ısrara rağmen İETT şoförü, polisi bekleyeceğini söylüyor.

    Bakırköy de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi #1

    Bakırköy de yolculara öfkelenen şoför sefere devam etmedi #2


    Kenan Sofuoğlu, depremden etkilenen garajını paylaştı
    Gündem

    Kenan Sofuoğlu, depremden etkilenen garajını paylaştı

    Marmaray arızalı mı, neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi!
    Gündem

    Marmaray arızalı mı, neden arıza yaptı? Ne zaman düzelecek? Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir