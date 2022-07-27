Bakırköy'deki hastanenin iki ayrı noktasında yangın

Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 2 ayrı noktada başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkutan yangın çıktı.

Saat 15.30 sıralarında hastane bahçesinde, iki ayrı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

"Yangın iki farklı noktada çıktı"

Görgü tanığı Ali Haznedaroğlu, "İstanbul'un göbeği burası ama maalesef ekipler yine de gelemiyorlar. Yangın, iki farklı noktada çıktı. Evde olsaydım bahçedeki suyla söndürmeye çalışırdım." dedi.

"Önce küçük alanda kıvılcım çıktı ardından genişledi"

Balkondan yangını gördüğünü söyleyen Hamdi Coşkun, "Ben balkonda oturuyordum önce küçük bir alanda kıvılcım çıktı. Ardından genişleme başladı. İki farklı noktada yangın çıktı." diye konuştu.

















