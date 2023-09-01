Balık avında sezon başladı! İstavritin fiyatı yarıya düştü Karadeniz'de, sezonun açılmasıyla birlikte denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit tezgahlarda fiyatı 200 liradan 100 liraya düşürdü.

DHA

Balıkçılar sezonu açtı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.

Doğu Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

İstavritin fiyatı yarı yarıya düştü

Sezonun açılışı istavrit ile yapılırken, ağlara az miktarda tirsi ve mezgit de takıldı. Sezon öncesi 200 liraya satılan istavrit, 100 liraya kadar geriledi. Tezgahlarda yer alan mezgit 75, tirsi 100 lira, çupra 200 lira, barbun 125 lira, zargana (sargan) ise 100 liraya satılıyor.

"Havalar soğursa çeşit artar"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, havaların soğuması ile çeşitliliğin artacağını söyleyerek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da istavritle sezona başladık. Tirsi, sargan ve mezgit de az miktarda avlandı. Havalar daha sıcak. Havalar soğursa çeşitler artar. Palamut sezonu, bu sene sıkıntılı geçer gibi. İstavrit ve hamsi ile bu sezon devam ederiz gibi" diye konuştu.

"İlerleyen zamanlarda yoğunluk bekliyoruz"

Balıkçı Adem Davut Çağılcı, "Sezonumuz tüm balıkçılık camiasına hayırlı olsun. Havaların sıcak olması ile aslında tam anlamıyla sezona girmiş sayılmayız. Deniz suyu soğumadı. Tezgaha istavrit, mezgit ve tirsi geldi. Zaten müşteri de fazla yok. İlk günlerde böyle ama ilerleyen zamanlarda yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Balık almaya gelen Eda Bayram ise "Av sezonunun açıldığını öğrenince tezgahlara bakmaya geldim. İstavrit gelmiş yeni. Fiyatlar iyi ama çeşit yok. Havalar soğuyunca çeşitler artacaktır" diye konuştu.