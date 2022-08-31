Balık başında bulunan otolit taşının kilosu, tezgahta 1.000 TL

Böbrek taşına iyi geldiği inancı ile toz haline getirilip limon ile tüketilen karakulak balığının başındaki otolit taşının kilosu, 1.000 lirayı buldu.

Karakulak balığı lezzeti ve iri kılçıklı olmasının yanı sıra başındaki otolit taşı nedeniyle de yoğun ilgi görüyor…

Karakulak balığının haricinde eşkina ve granyöz balıklarının başında da bulunan taşın böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor.

Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 1.000 liradan satışa sunuluyor.

Tanesi 10 lira

'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, alışveriş sitelerinde satılırken, aktarda ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirterek, balık familyaları içinde eşkina ailesi türündeki otolit taşının büyüklüğünden bahsetti.

“Bu konuda bilimsel araştırma yok”

DHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Gökoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Bu konuda bilimsel araştırma yok. Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor. Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz.”