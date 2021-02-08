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    Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ soruşturması: 54 gözaltı kararı

    Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ soruşturması: 54 gözaltı kararı

    Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüphelinin yakalanması için operasyon başladı.
    • AA
    • 08.02.2021 - 08:37
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 08:47
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    Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

    SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sürüyor.

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