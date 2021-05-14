Balıkesir polisinden narkotik operasyonu

İl genelinde düzenlenen operasyonda 14 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Savaştepe ilçelerinde operasyon düzenledi.

14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında 14 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 3 bin 402 adet sentetik ecza hap, 10 gram esrar, 7,53 gram metamfetamin, 0,85 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 45 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 TL para bulundu.