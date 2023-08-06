Balıkesir'de 110 hektarlık alan küle döndü Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki tarım arazisinde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 110 hektarlık alan, yangında zarar gördü.

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DHA

Türkiye’nin ciğerini yakan orman yangınlarından biri de, Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki tarım arazisinde çıktı.

Dün saat 10.30 sıralarında çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 18 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 82 personelle karadan müdahale edildi.

110 hektar alan zarar gördü

2,5 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 110 hektar alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları da sürüyor.

Destek verilecek

Alanı inceleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasarla ilgili gerekli tespit çalışmalarının yapılarak, vatandaşlara destek verileceğini söyledi.

Vali Şıldak, şöyle konuştu:

30 hektarı, meşe ormanlarından oluşan orman arazisi

Karakavak Mahallesi'nde yerleşim yerine çok yakın noktada başlayan yangın, ne yazık ki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerimiz çok hızlı bir müdahale yaptı. Orman Bölge Müdürlüğümüz, itfaiyemiz hızlı bir müdahale ile hem karadan hem havadan başarılı bir mücadele verdi. Yangın Karakavak'tan Karamanlar Mahallesi’ne doğru yayılma gösterdi. O alan kısmen tarım alanı, kısmen makilik, kısmen de meşe ormanlarından oluşan karma yapıda bir arazidir. Toplamda 110 hektar civarında bir alan etkilendi, zarar gördü. Bunun 30 hektarı, meşe ormanlarından oluşan orman arazisi.

2,5 saatte kontrol altına alındı

Yangının 2,5 saatte kontrol altına alındığını vurgulayan Vali Şıldak, şöyle devam etti:

Soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 2 uçak da destek verdi. Herhangi bir tahliyeye ihtiyacı olmadan, yangını kontrol altına aldık. Her zaman olduğu gibi rüzgarlı havalarda, sıcaklığın yüksek olduğu bu dönemde bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu tür müdahaleleri hızlı ve güçlü şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Allah'ın yardımıyla, ekiplerimizin gayretiyle yangını kontrol altına almış bulunuyoruz.

200 bin lira zararı var

Yangının köye yakın bölgeden başlayıp, tarım arazilerine doğru ilerlediğini söyleyen mahallelilerden Ali Alkan da domates ekili 10 dönüm arazisinin yangında zarar gördüğünü, yaklaşık 200 bin lira zararının olduğunu söyledi.