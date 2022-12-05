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    Balıkesir'de 15 ay sonra yakalanan zanlı, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

    Balıkesir Susurluk'ta yakalanan katil zanlısı, iş yeri arkadaşını 'uygunsuz ilişki teklif ettiği' gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.
    • 05.12.2022 - 19:03
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    Balıkesir'de 15 ay sonra yakalanan zanlı, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

    21 Ağustos 2021 tarihinde Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen olayda, bir firmada kamyon şoförü olarak çalışan Nedim Kanat, sabah işe gelen mesai arkadaşları tarafından iş yerinin otoparkında yüzüstü  yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başına sert bir cisimle vurulan Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    15 ay sonra yakalandı

    Cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip omuşturuldu. Olay yeri ve çevresinde bulunan yüzlerce saatlik kamera görüntüsünün izlenmesi sonucu şüphelinin, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Orhan Aysal olduğu belirlendi. Aysal, cinayetten 15 ay sonra, 2 Aralık’ta gözaltına alındı.

    "Sarkıntılık yapınca kafasına sopa ile vurdum"

    Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Aysal, evli ve 2 çocuk babası Kanat’ın kendisine uygunsuz ilişki teklif ettiğini iddia etti.

    Aysal, ifadesinde "Olay günü bana sarkıntılık etti. Ben de uzaklaşması için kafasına sopa ile vurdum” dedi.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysal, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Balıkesir de 15 ay sonra yakalanan zanlı, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti #1

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