Balıkesir'de 17 yaşında 35 suç kaydı çıkan genç tutuklandı 17 yaşındaki Ç.T.'nin hakkında oto, bisiklet, motor hırsızlığı, mala zarar verme, hakaret, tehdit, taksirle yaralama gibi suçlardan 35 kayıt çıktı. Genç, ekiplerce yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oto hırsızlığı üzerine çalışma başlatıldı.

Gaziilyas, Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi, Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi ve Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak’ta yaşanan otodan hırsızlık olayları üzerine geniş çaplı araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki Ç.T.’yi gözaltına aldı.

35 suç kaydı bulundu

Ç.T.'nin; oto, bisiklet, motor hırsızlığı, mala zarar verme, hakaret, tehdit, taksirle yaralama gibi 35 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Son olarak müzik sistemi gibi 4 otodan yaşanan hırsızlık olaylarının da faili olduğu öğrenilen zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ç.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, sattığı malzemelerden bulunanlar ise sahiplerine teslim edildi.