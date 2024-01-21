Balıkesir'de 17 yaşındaki çocuk gelin, çocuk damada geri döndü 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünün 2'nci günü kavga eden ailesinden kaçan çocuk gelin geri döndü. İki aile arasında şikayet sonrası açılan soruşturma sürerken küçük kız, "Her şey eskide kaldı. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum" dedi.

DHA

Balıkesir'de geçtiğimiz yıl çocuk gelin olayı yaşandı ve uzun süre gündemde yer aldı.

Olayla ilgili ise üzücü bir gelişme yaşandı.

Konya'da görücü usulü ile tanışan 17 yaşındaki O.K. ile yine 17 yaşındaki D.K., yaşları küçük olduğu için ailelerinin imzalı onayı ile geçen yıl 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı.

3 gün 3 gece düğün

Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında, 3 gün 3 gece olmak üzere damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi.

Takıları isteyince arbede çıktı

Düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyerek Konya'ya dönmek istedi.

Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı.

Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı da gelinin üzerinde kaldı.

"Beni hayattan soğuttular"

Yarım kalan düğünün 3'üncü gününde, eşinin geri geldiğini ve ailesinden şikayetçi olacağını söylediğini anlatan O.K., "Kız evine döndükten sonra beni aradı ve ailesinin kendisine hep bunu yaptırdığını, bu durumdan kurtulmak ve ailesinden şikayetçi olmak istediğini söyledi ve yanımıza geldi. Birlikte polise gittik. Kız polise verdiği ifadede bizi suçladı. Beraber motora binmiştik, ayağı yandı. Bizim adetlerimizde kına gecesi gelini havaya atmak vardır. Onu havaya atarken kafasını tahtaya çarptı, gözü şişti. Saçlarında boncuk silikon vardı, onları yolmuş ve bunların hepsini ben yapmışım gibi gösterdi. Kendisini darbettiğimizi iddia etti. Polise, ailemin onu silahla tehdit ettiğini ve darbettiğini söyledi. Gururumla oynadılar. Evlenmeyi düşünmüyorum. Beni hayattan soğuttular, içimdeki yaşam sevincini sömürdüler." diye konuştu.

Damadın babası Doğan K. ) da düğün masrafları, takı giderleri ve başlık parası ile 1 milyon lira zarara uğratıldığını söyledi.

"Bu kız satılıktır"

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Susurluk Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatılırken, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan çocuk gelin D.K.'nin babası Y.K.'nin, henüz 13 yaşındayken kızını sosyal medya üzerinden fotoğrafını yayınlayıp, 'Bu kız satılıktır' diye yazıp, 1 sene önce de yine sosyal medya hesabından kızına 250 bin lira fiyat verdiği canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı.

Savcılık soruşturmasında, Y.D.'nin 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı, canlı yayında kızı için fiyat verdiği görüntülere ulaşıldı.

Bakanlık devreye girdi

Görüntülerde, ailesi ile pikniğe giden Y.D.'nin, açtığı canlı yayında, mangal yapan kızı D.K.'yi göstererek, "Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme" dediği görüldü.

Mangal başındaki D.K.'nin de babasının sözleri üzerine cep telefonu kamerasına baktığı anlar, görüntülere yansıdı.

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü, yaşı küçük D.K.'yi koruma altına aldı. D.K. daha sonra kaldığı yurttan kaçarak ailesinin yanına geri döndü.

"Kocamı çok seviyorum"

Bu arada Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan D.K. aynı ilçede yaşayan O.K.'nin evine gitti. 'Geri geldim’ diyen çocuk gelini, O.K. ile ailesi de kabul edince birlikte yaşamaya başladılar.

Çok mutlu olduklarını söyleyen D.K., "Her şey eskide kaldı. Her şey bir anlık sinirdi ve şimdi geleceğimize bakıyoruz. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum." dedi.

Eşinin yanından ayrılmayan O.K. ise "Ben de karımı çok seviyorum. Mutluyuz, huzurluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)