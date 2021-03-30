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    Balıkesir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan'ın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 36 göçmen, Türk Sahil Güvenliği tarafından karaya çıkarıldı.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 09:24
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    Balıkesir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlerle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 36 kaçak göçmeni kurtardı.

    SAHİL GĞVENLİK KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

    Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

    Balıkesir de 36 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir de 36 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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