Balıkesir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 36 göçmen, Türk Sahil Güvenliği tarafından karaya çıkarıldı.

Balıkesir Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlerle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 36 kaçak göçmeni kurtardı.

SAHİL GĞVENLİK KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.





