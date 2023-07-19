Balıkesir'de 4 gün önce söndürülen orman yangını ara ara alevleniyor Ayvalık'ta, 4 gün önce Cennet Tepesi eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alınmasına rağmen, zaman zaman alevlenerek yürekleri ağza getiriyor.

İHA

Son günlerde yurdun birçok noktasında arka arkaya yangınlar çıktı...

Yaşanan yangınlarda binlerce hektar alan küle döndü.

Sıcak havaların yanı sıra nem oranının düşük olduğu bu günlerde dört bir yandan gelen orman yangınlarının bir adresi de Balıkesir oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi eteklerinde 4 gün önce ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Onlarca canlı telef oldu

21 arazöz ve onlarca itfaiye ekibinin yanı sıra yüzlerce vatandaşın çabalarıyla yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangının ardından ağaçlık alanda, pek çok çam ağacının zarar gördüğü ve aynı bölgede yaşayan; kirpi, kaplumbağa, yılan, kuş ve börtü böcek gibi yüzlerce canlının da alevlerden kaçamayıp telef olduğu gözlendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sıcak havalarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, özellikle sıcak ve nem oranının düşük olduğu bugünlerde herkesin daha da hassas olmalarını istedi.

Ara ara yeniden tutuşuyor

Yangınları söndürebilmek için adeta canlarını dişlerine takarak insanüstü gayretler gösteren itfaiye ekipleri, bir yandan da kontrol altına alınan orman yangınlarında, esen rüzgarın da etkisiyle yeniden tutuşan alevlere anında müdahale ederek de bu çabalarını sürdürüyor.