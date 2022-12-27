Balıkesir’de, 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’de, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Ayvalık açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botları harekete geçti.

İHA’nın haberine göre; Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği belirlenen 42 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenlere gıda ve ilaç yardımı yapıldı

Kaçak göçmenler, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Kaçak göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

42 kaçak göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.