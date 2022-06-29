Petrol
115.33
1.34%
Euro
17.4355
-0.67%
Dolar
16.6214
-0.36%
Altın
978.21
0.22%
Borsa
2475
-0.62%
Bitcoin
337.136
-4.47%
BTXN Coin
6.50
-8.83%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Balıkesir’de ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

    Başka bir şehirde sevgilisi ile yaşamak isteyen genç, ailesiyle tartıştı. Evli olan genci tartışma sırasında kardeşi öldürdü. Katil zanlısı tutuklanırken, kavganın altın yüzünden çıktığı öğrenildi.
    • 29.06.2022 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir’de ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gece Harun Kaçmaz (25), kardeşi A.K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    Cinayetin dehşete düşüren detayları da ortaya çıktı.

    Düğünde takılan altınları istedi

    İddiaya göre, Harun Kaçmaz, memleketi Van’da yaşayan bir kadına gönlünü kaptırdı.

    Eşinden ayrılarak Van’da sevdiğiyle birlikte yaşamak isteyen Kaçmaz, düğünde takılan altınları istedi.

    Balıkesir’de ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı #1

    Kardeşi ayırmak istedi ancak başaramadı

    Eve giden Kaçmaz, annesi ve babasıyla tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.K. ayırmak istedi ama başarılı olmadı.

    Tutuklandı

    A.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyi Harun Kaçmaz’a sapladı ve olay yerinden kaçtı.

    DHA'nın haberine göre Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Balıkesir’de ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı #2

    2 suçtan kaydı çıktı

    Öte yandan hayatını kaybeden abi Harun Kaçmaz'ın 2 adet suç kaydının olduğu, kardeşi A.K.'nin ise daha önce herhangi bir suça karışmadığı öğrenildi.


    İlginizi Çekebilir

    ABD'de tren kazası: 3 ölü, 40'tan fazla yaralı
    Dünya

    ABD'de tren kazası: 3 ölü, 40'tan fazla yaralı

    Takipçisi İrem Derici'nin ayağını öpmek istedi
    Magazin

    Takipçisi İrem Derici'nin ayağını öpmek istedi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir