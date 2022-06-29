- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir’de ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
Balıkesir’de ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
- 29.06.2022 - 16:36
Balıkesir’in Edremit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gece Harun Kaçmaz (25), kardeşi A.K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayetin dehşete düşüren detayları da ortaya çıktı.
Düğünde takılan altınları istedi
İddiaya göre, Harun Kaçmaz, memleketi Van’da yaşayan bir kadına gönlünü kaptırdı.
Eşinden ayrılarak Van’da sevdiğiyle birlikte yaşamak isteyen Kaçmaz, düğünde takılan altınları istedi.
Kardeşi ayırmak istedi ancak başaramadı
Eve giden Kaçmaz, annesi ve babasıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.K. ayırmak istedi ama başarılı olmadı.
Tutuklandı
A.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyi Harun Kaçmaz’a sapladı ve olay yerinden kaçtı.
DHA'nın haberine göre Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 suçtan kaydı çıktı
Öte yandan hayatını kaybeden abi Harun Kaçmaz'ın 2 adet suç kaydının olduğu, kardeşi A.K.'nin ise daha önce herhangi bir suça karışmadığı öğrenildi.