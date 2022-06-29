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Balıkesir’de ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

Balıkesir’de ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

Başka bir şehirde sevgilisi ile yaşamak isteyen genç, ailesiyle tartıştı. Evli olan genci tartışma sırasında kardeşi öldürdü. Katil zanlısı tutuklanırken, kavganın altın yüzünden çıktığı öğrenildi.