Balıkesir'de ağaca çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı İstasyon Caddesi üzerinden Havran istikametine seyir halinde bulunan 47 yaşındaki Gökhan Arıkan’ın kullandığı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı.
Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldü
112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Gökhan Arıkan’ın olay yerinde öldüğü belirlendi.
Kaza yerinde gerekli çevre güvenlik önlemleri alındı.
Hastaneye sevk edildi
Gökhan Arıkan’ın cenazesi, otopsi için Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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