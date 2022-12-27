Balıkesir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü

Edremit ilçesinde Ayhan Sargut, borç- alacak nedeniyle tartıştığı Erol Ç. tarafından bıçakla öldürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Soğanyemez Mahallesi, Kurşunlu Caddesi'nde aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Erol Ç. ile Ayhan Sargut, sokakta karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 yerinden bıçakladı

DHA'nın haberine göre Erol Ç., yanında bulunan bıçakla Ayhan Sargut'u 5 yerinden bıçakladı.

Sargut kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Erol Ç. ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol Ç.'yi gözaltına aldı.

O anlar kamereda

Öte yandan, yaşanan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; ikili arasında çıkan kavganın ardından Erol Ç.'nin yanında getirdiği bıçakla Sargut'u defalarca bıçaklayıp, kaçtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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