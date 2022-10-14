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    Balıkesir'de alevlere teslim olan tırda 20 ton kağıt kül oldu

    Savaştape ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kullanılamaz hale geldi. Şoför yanmaktan son anda kurtulurken, tırdaki 20 ton A-4 kağıdı yandı.
    • 14.10.2022 - 12:11
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    Balıkesir'de alevlere teslim olan tırda 20 ton kağıt kül oldu

    Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ilerleyen Piraga Dutar kontrolündeki tır, bir anda alevlere teslim oldu.

    20 ton A-4 kağıdı yüklü TIR'ın dorsesindeki kağıtların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

    Tırı dorseden ayırdı

    Olayın etkisi ile şoför, çekici kısmını dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

    20 ton kağıt kül oldu

    Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, 20 ton kağıt tamamen yandı, TIR'ın dorsesi ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir de alevlere teslim olan tırda 20 ton kağıt kül oldu #1

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