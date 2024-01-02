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Balıkesir'de ALO jandarma yalandı! Yaşlı kadını dolandıran adam 1 saatte yakalandı

Balıkesir'de ALO jandarma yalandı! Yaşlı kadını dolandıran adam 1 saatte yakalandı Kendisini jandarma olarak tanıttığı kadının 550 bin lira değerindeki altın ve paralarını alan dolandırıcı, uygulama noktasında ekiplere yakalandı. Dolandırıcı tutuklanırken ziynet eşyası ve paralar ise sahibine teslim edildi.